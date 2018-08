Terapia do Riso e Café do Arte trazem “ Mané Pereira é mermassim” com Juscelino de Moura

Juscelino de Moura é o próximo Humorista a subir no palco do Ciranda – Espaço de Cultura e Lazer, numa parceria do Café com Arte e o Projeto Terapia do Riso. Vai ser no dia 22 de setembro. Juscelino de Moura é graduado em Educação Física pela Universidade Estadual do Piauí-UESPI. Começou a desenhar aos 9 anos de idade e além de desenhista é decorador. Transita com desenvoltura na área do Teatro e da Dança.

É integrante do Grupo de Teatro Projeto Bar Cultural – PBC em Picos – PI. Desenvolve trabalhos como figurinista e é Apresentador de Eventos de diferentes segmentos e temas. É um artista versátil com atuações importantes em comerciais de Rádio e Televisão local. Como Ator tem atuação nos filmes: O Pescador e o Rio – Flávio Guedes (2018)-Eita Piula! – Flávio Guedes (2017) O Diário de Enóe – Douglas Nunes ( 2016 )-Linhas Tortas – Flávio Guedes (2016 )-Vidas Cruzadas – Douglas Nunes (2014)-Raízes do Sertão – Roberto Borges (2013)-Intolerância e Paixão – Douglas Nunes (2012 )-Senhora dos Remédios – Flávio Guedes ( 2010 – 2011).

Participou no Teatro, dos espetáculos: Os Saltimbancos – Direção Sávio Barão (Projeto BAR Cultural) 2016. Tributo a Torquato neto – Direção Jesualdo Alves-Companhia Cinematográfica do Vale do Guaribas (Cinevap) 2016. A Paixão de Cristo – Direção José Nazareno e Frank Lauro. (20013). Os Viajantes de Maria Clara Machado – Direção Lorena Campelo (1997) Performances: Eu e Rosita – 2015. Canto das Três Raças-2014. Chica da Silva -2012. Sonhos de um palhaço-2011. Quem é?- 2011 e Zumbi dos Palmares.

Depois do sucesso na apresentação do espetáculo “Mané Pereira é mermassim”, para um público seleto, organizado pelo Café com Arte não hesitou em se apresentar na próxima edição da Terapia do Riso, apresentando seu novo espetáculo de humor: Mané Pereira é mermassim, no Ciranda-Espaço de Cultura e Lazer, no dia 22 de setembro às 22:00h. Os amantes da Cultura do Bom Humor, do Riso Frouxo e da Descontração, têm mesas e cadeiras aguardando-lhes e o mais importante… Risadas Garantidas. Porque Rir continua sendo um bom remédio.

Informações e vendas no CAFÉ COM ARTE, MEK, LANCHONETE COISA NOSSA, DROGARIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS ou pelos telefones: (89) 9 99424269 – (89)9 99834022 – (89) 9 94051274 – (86) 9 99556444. Na abertura Wanderley Soares, vai cantar e encantar mostrando o melhor da nossa MPB.

Vale a pena conferir!!!!

