Time das Abelhas Rainha estreia na Copa Piauí contra o Skill Red

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) divulgou nessa terça-feira (30) a tabela dos jogos da primeira fase da Copa Piauí de Futebol Feminino 2018. O time das Abelhas Rainha estreia dia 18 de novembro, às 16h, contra o Skill Red. A partida será realizada no estádio Albertão, em Teresina.

Na segunda rodada as Abelhas Rainha enfrentam o Piauí no dia 25 de novembro. As meninas de Picos fecham a primeira fase do torneio contra o Tiradentes no dia 2 de dezembro.

O time picoense está no grupo A com Teresina e São Paulo.

O campeão da Copa Piauí irá disputar a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino do ano que vem.

