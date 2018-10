Em sorteio realizado nessa segunda-feira (29) o time das Abelhas Rainhas conheceu os seus adversários para a disputa da primeira fase da Copa Piauí Feminino 2018. A definição dos times dos Grupos A e B aconteceu na sede da Federação de Futebol do Piauí (FFP), em Teresina.

O time picoense foi o cabeça de chave no grupo A e terá como adversários o São Paulo e o Teresina. O cabeça de chave do grupo B foi o Tiradentes e terá como adversários o Piauí e o Skill Red.

A competição deve iniciar na segunda quinzena de novembro.

O campeão do campeonato garante vaga na Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino do ano que vem.

A notícia Time das Abelhas Rainhas conhece adversários na primeira fase da Copa Piauí Feminino apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.