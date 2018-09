Tragédia: irmãos colidem motos frontalmente, um deles morre

Uma colisão frontal entre duas motocicletas neste domingo (02/09) vitimou fatalmente o jovem José Marques de Sousa Neto, 28 anos, e deixou em estado grave seu irmão, Rafael Marques de Sousa.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu em uma estrada carroçal entre a cidade de Bocaina e a comunidade Lagoa Grande. José Marques colidiu frontalmente com irmão e fraturou o pescoço, vindo a óbito no local do acidente.

“Jose Marques vinha no sentido Lagoa Grande a Bocaina em uma estrada de chão e o acidente aconteceu em uma curva, ele não percebeu que outra pessoa vinha, por que era uma subida. O Rafael, que seguia no sentido contrário também não viu, pois segundo populares o sol atrapalhou a visibilidade no momento do acidente”, informou o Sargento Olivaldo.

Ainda de acordo com a Polícia, Rafael foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional Justino Luz em Picos e em seguida encaminhado em estado grave para o HUT na capital Teresina.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte precoce do jovem, que trabalhava como comerciante em Bocaina e gostava de praticar motocross fazendo trilhas na zona rural do município.

Fonte: Canabrava News