TRE impugna candidatura de Frank Aguiar ao Senado

O Tribunal Regional Eleitoral impugnou quatro candidaturas no Piauí. Os impugnados são: Marcos Vinicius, Frank Aguiar, Lissandra Sousa e Maria Lima Chagas.

Marcos Vinicius e Frank Aguiar são candidatos ao Senado na chapa majoritária de Pessoa. Contra Marcos Vinicius pesa duas impugnações. Já contra Frank, segundo a ação do MPE, a impugnação se deve à reprovação das contas da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo-SP no exercício financeiro de 2012, por irregularidades “graves e insanáveis”, caracterizadas como “ato doloso de improbidade administrativa”.

Ainda sobre o caso de Frank Aguiar, o MPE ainda destaca na ação que “o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo publicou recentemente, em 08/08/2018, Relação de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares, na qual consta o nome do candidato FRANCINETO LUZ DE AGUIAR, cujo trânsito em julgado aconteceu em 15/12/2015.”

Ainda ontem, o blog relatou sobre a possibilidade de Jorge Lopes, candidato a federal pelo Solidariedade, substituir Frank Aguiar na corrida ao Senado.

Blog Primeira Mão

Samantha Cavalca

Meio Norte

