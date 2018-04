Três homens armados assaltam mercadinho em comunidade rural de Picos

O povoado Gameleira dos Rodrigues, zona rural de Picos, foi alvo, mais uma vez, de ação de criminosos. Na manhã desta quarta-feira (25), três homens armados assaltaram um mercadinho da localidade e fizeram um arrastão no local.

De acordo com uma funcionária do estabelecimento, os bandidos levaram dinheiro, bebidas, cigarros, celulares dos funcionários e uma motocicleta do mercadinho.

Segundo informações de populares do povoado, o trio chegou no mercadinho em duas motocicletas e anunciou o assalto. Durante a ação, um dos criminosos ainda colocou a arma na cabeça do proprietário do estabelecimento comercial.

A polícia foi acionada e está realizando diligências na região no sentido de para capturar os criminosos.

