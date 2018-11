Três pessoas são condenadas em Picos após envolvimento em fraude ao Seguro DPVAT

Neste mês de novembro, as ações proativas da Seguradora Líder para combate às fraudes ao Seguro DPVAT contabilizaram mais um importante resultado. Três pessoas foram condenadas à prisão na cidade de Picos, após tentativa de um pedido de indenização por morte, correspondente ao valor de R$13.500, com documentação fraudada.

As penas variam de 5 a 6 anos de reclusão e os processos foram iniciados por uma notícia-crime da Seguradora Líder, enviada para o Ministério Público de Picos (PI) após identificação de fraude no Boletim de Ocorrência (BO), apresentado no pedido de indenização. O documento informava que a morte havia sido provocada por um acidente de moto, quando, na verdade, ocorreu após uma queda de bicicleta. Nesse caso, como a bicicleta não é um veículo sujeito a registro e a licenciamento, na forma do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não há direito ao recebimento do Seguro DPVAT.

Atualmente, o Piauí é responsável por, aproximadamente, 2,6% do total de 7.319 procedimentos criminais ativos em todo o Brasil. Vale lembrar que, até o fechamento de outubro, as iniciativas proativas da Seguradora Líder resultaram em 35 sentenças condenatórias, 55 condenados, 31 cancelamentos, suspensões ou cassações de registros em órgãos de classe e 21 prisões em todo o Brasil.