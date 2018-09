Trio é preso após invadir residência e agredir casal de idosos em Paulistana

Três homens foram presos por agredir um casal de idosos e roubar dinheiro e objetos das vítimas em Paulistana, município da região de Picos. Identificados pela Polícia como Francisco Antônio Maximiniano Júnior, Edilson dos Santos Viana e Fábio Vila Nova de Alencar, eles invadiram a residência do casal na madrugada do último domingo (23) com um simulacro de pistola usado para intimidar os idosos.

Durante diligência, policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar abordaram Francisco que foi reconhecido por uma das vítimas e repassou nome e localização de seus comparsas. Em seguida foram presos os outros dois com o simulacro de pistola usado durante o crime. No celular do suspeito foi encontrada ainda uma foto onde ele posa como simulacro de pistola.

Segundo o comandante da PM no município, Major Felipe, os presos são suspeitos de envolvimento em uma tentativa de roubo a um comércio de um povoado da região. “Certamente a zona Rural está mais segura sem esses marginais”, declara o policial.

Com eles foram recuperados os objetos roubados, o simulacro de pistola, uma espingarda e uma faca. Após a prisão, os acusados, os objetos e as vítimas foram encaminhados para a Delegacia da cidade de Pio IX, onde foi realizado o flagrante de Roubo Majorado e Associação Criminosa. O trio foi encaminhado para a carceragem da 12° Delegacia Regional de Polícia Civil em Paulistana, onde permanecem a disposição da Justiça.

