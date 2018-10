TSE autoriza envio de tropas federais para 72 municípios do Piauí

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta terça-feira (23) o envio de tropas federais para 357 municípios em todo o país. No caso do Piauí, 72 cidades receberão o apoio dos homens do Exército para garantir a segurança do segundo turno das eleições.

Os eleitores de todo o país retornam às urnas neste domingo (28) para escolher o presidente da República. O envio de forças federais acontece após os próprios juízes eleitorais manifestarem a necessidade de reforço na segurança durante o pleito eleitoral.

De acordo com a Justiça Eleitoral, os homens do Exército irão atuar em acordo com as solicitações dos juízes. As tropas federais irão atuar também no combate a possível prática de crimes eleitorais como a compra de voto, que é a mais comum no Estado.

Além do Piauí, estados do Acre, Amazonas, Ceará, de Mato Grosso, do Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pará e Tocantins também receberão tropas federais.A medida é prevista no Inciso XIV do Artigo 23 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/65).

Cidade Verde