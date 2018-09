Uespi abre edital de auxílio moradia com inscrições até o dia 14; Vagas em Picos!

A Universidade Estadual do Piauí (UESPI), através da Pró-reitoria de Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários (PREX) e do Departamento de Assuntos Estudantis e Comunitários (DAEC), divulgou Edital de seleção para o Programa Auxílio Moradia.

As vagas são para estudantes do Campi Poeta Torquato Neto e Clóvis Moura (Teresina), Rio Marataoan (Barras), Dom José Vasquez Dias (Bom Jesus), Heróis do Jenipapo (Campo Maior), Dep. Jesualdo Cavalcanti (Corrente), Dra. Josefina Demes (Floriano), Possidônio

Queiroz (Oeiras), Prof. Alexandre Alves de Oliveira (Parnaíba), Prof. Barros Araújo (Picos), Prof. Antônio Giovani Sousa (Piripiri), Prof. Ariston Dias Lima (São Raimundo Nonato) e Campus de Uruçuí.

As inscrições serão realizadas no período de 04 a 14 de setembro de 2018, na PREX, no horário de 8h às 12h, para os alunos do Campus Poeta Torquato Neto (Teresina) e nas secretarias dos Campi a qual constam vagas.

A seleção será destinada aos alunos regularmente matriculados em cursos de graduação da UESPI, na modalidade presencial, nos referidos Campi e que residem fora do seio familiar e comprovarem Renda per capita mensal de até meio Salário Mínimo ou renda familiar mensal de até três Salários Mínimos, com base no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007.

A Coordenação, execução e acompanhamento do Programa Auxílio Moradia que integra a Política de Assistência Estudantil da UESPI, será realizada sob responsabilidade da PREX e do DAEC. O ingresso no Programa é exclusivo aos candidatos que não exerçam qualquer atividade remunerada.

