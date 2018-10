UESPI divulga a 6ª chamada da Lista de Espera

A Pró-reitoria de Ensino e Graduação da Universidade Estadual do Piauí , torna público o Edital da sexta convocação para Matrícula Institucional relativo ao preenchimento das 50 (cinquenta) vagas remanescentes de candidatos que efetivaram confirmação presencial de interesse na vaga para ingresso na UESPI por meio do Sistema de Seleção Unificada – SiSU /2018.

Estão sendo convocados os candidatos para efetivar a Matrícula Institucional em um número igual ao número de vagas remanescentes de cada curso, por ordem de classificação da Lista de Espera, considerando as opções de Ampla Concorrência (AC) e Ações Afirmativas (AF1 e AF2).

Para efetuar a sua Matrícula Institucional, o candidato convocado deve comparecer ao Campus do Curso para o qual foi aprovado, no período de 05 e 08 de outubro de 2018, no horário das 8h às 13h (horário local). No campus Poeta Torquato Neto, as matrículas serão realizadas no Departamento de Assuntos Estudantis (DAA). As matrículas curriculares serão realizadas no dia 09/10 no sistema aluno online.

Caso a matrícula Institucional ou Curricular seja feita por representante legal, será necessária a apresentação de uma procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório. A procuração será exigida para candidatos maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do grau de parentesco do procurador com o candidato.

Confira:

Lista de espera 2018.1 6ª Convocação

Teresina Torquato Neto

Teresina Clóvis Moura

Piripiri

Picos

Floriano

Parnaíba

Campo Maior

