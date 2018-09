UESPI divulga quinta chamada da lista de espera do SISU 2018

A Universidade Estadual do Piauí, por meio da Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PREG), torna público o Edital da Quinta Convocação da Lista de Espera para a matrícula institucional relativo ao preenchimento das 126 (cento e vinte e seis) vagas remanescentes de candidatos que efetivaram confirmação presencial de interesse na vaga para ingresso na UESPI por meio do Sistema de Seleção Unificada – SiSU /2018.

Para efetuar a sua matrícula institucional, o candidato convocado deve comparecer ao Campus do Curso para o qual foi aprovado, nos dias 13 e 14 de setembro de 2018, no horário das 8h às 13h (horário local). Em Teresina, as matrículas dos aprovados no campus Poeta Torquato Neto e Clóvis Moura; no Centro de Ciências da Saúde, Centro de Ciências Agrárias e no Centro de Tecnologia e Urbanismo, deverão ser realizadas no Departamento de Assuntos Acadêmicos(DAA).

Na Matrícula Institucional, deve-se observar que é obrigatória a presença do candidato ou de seu representante legal (munido de procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório) portando os documentos exigidos no edital:

Para emitir a ficha de cadastro, clique aqui. Estão sendo convocados os candidatos listados para efetivar a Matrícula Institucional em um número igual ao número de vagas remanescentes de cada curso, por ordem de classificação da Lista de Espera, considerando as opções de Ampla Concorrência (AC) e Ações Afirmativas (AF1 e AF2).

Matrícula Curricular

A Matrícula Curricular, para os candidatos ingressantes no 2º período de 2018, será realizada entre os dias 17 a 18 de setembro de 2018. As matrículas podem ser realizadas no sistema Aluno Online ou nas coordenações dos cursos.

