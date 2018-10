A Universidade Estadual do Piauí, por meio da Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PREG), torna público o Edital da sétima convocação para para Matrícula Institucional relativo ao preenchimento das 38 (trinta e oito) vagas remanescentes de candidatos que efetivaram confirmação presencial de interesse na vaga para ingresso na UESPI por meio do Sistema de Seleção Unificada – SiSU /2018.

Para efetuar a sua Matrícula Institucional, o candidato convocado deve comparecer ao Campus do Curso para o qual foi aprovado, no período de 16 e 17 de outubro de 2018, no horário das 8h às 13h (horário local). A matrícula curricular será feita no mesmo período no sistema Aluno Online.

Na Matrícula Institucional, deve-se observar que é obrigatória a presença do candidato ou de seu representante legal (munido de procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório) portando os documentos exigidos no edital:

EDITAL

CampoMaior_7Chamada_Convocacao

ClovisMoura_7Chamada_Convocacao

Floriano_7Chamada_Convocacao

Parnaiba_7Chamada_Convocacao

Piripiri_7Chamada_Convocacao

Teresina_Piraja_7Chamada_Convocacao

A notícia UESPI divulga sétima chamada da lista de espera – SISU 2018 apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.