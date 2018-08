Uespi e UFPI divulgam chamadas da lista de espera; mais de mil são convocados para matrícula

Universidade Estadual do Piauí (Uespi) divulgou nesta quinta-feira (19) a lista de convocados para matrícula na primeira chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com ingresso no segundo semestre deste ano. Foram convocados 49 candidatos para preenchimento das vagas remanescentes nos cursos de Agronomia e Zootenica. Confira a lista aqui.

Os alunos convocados devem fazer a matrícula entre os dias 20 e 24 de julho, no horário de 8h às 13h, no Departamento de Assuntos Acadêmicos, no Campus Poeta Torquato Neto, bairro Pirajá.

Os aprovados devem realizar matrícula institucional munidos dos seguintes documentos com original e cópia: RG e CPF, certificado de conclusão do ensino médio, documento de quitação com o serviço militar, certidão de quitação eleitoral, histórico escolar do ensino fundamental e do ensino médio. Além destes, é preciso levar a ficha de cadastro (disponível no site da instituição) e uma foto 3×4. Aprovados em ações afirmativas precisam levar autodeclaração. As informações estão disponíveis no edital.

UFPI divulga segunda chamada

Também foi divulgada nesta quinta (19) a segunda chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para a Universidade Federal do Piauí. As vagas são para ingresso no segundo semestre de 2018 nos campi de Teresina, Parnaíba, Picos, Bom Jesus e Floriano. Confira a lista de aprovados.

Foram convocados 1.076 candidatos aprovados para realizarem matrícula institucional nos dias 25 e 26 de julho, nos horários de 8h às 12h e das 14h às 17h. Os documentos necessários para matrícula estão disponíveis no edital. A primeira chamada foi divulgada no dia 9 de julho.

De acordo com o cronograma da lista de espera da UFPI, a próxima chamada deve ser divulgada no dia 31 de julho, com convocatória em igual número ao de vagas que não foram preenchidas. A instituição também divulgou a lista geral de espera, onde os candidatos podem ver a classificação geral.

