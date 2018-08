UESPI reativa parceria de capacitação técnica na área de saúde

O reitor da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Nouga Cardoso, juntamente com o vice-reitor, Evandro Alberto, e coordenadores dos cursos do Centro de Ciências da Saúde (CCS) assinaram termo de reativação técnica na área de saúde, voltado a novas ofertas de cursos e especializações.

A parceria foi renovada com a empresa Expansão, de Fortaleza (CE), que já atua há mais de 10 anos com a UESPI. Além de acarretar novos conhecimentos para área, a empresa Expansão, responsável pelas capacitações, trará novas ofertas de pós-graduações para o estado. Todos os cursos da área de saúde serão beneficiados.

O reitor, Nouga Cardoso, explica que a reativação da parceria com a empresa trará benefícios para os acadêmicos da UESPI. “Já tínhamos uma parceria com a Expansão, que traz para o Piauí mais uma possibilidade de formação em cursos de extensão, utilizando os espaços da nossa universidade. Em contrapartida, ela contribui com a aquisição de equipamentos para o bom funcionamento dos cursos que a UESPI dispõe no dia de hoje”, afirmou.

Na mesma ocasião, o diretor do CCS, Prof. Jesus Abreu, ressalta que a empresa oferece cursos que não são disponibilizados na UESPI. Dessa forma, a parceria poderá efetivar soluções em áreas diferentes. “Esses são novos cursos com capital material e pessoas especializadas nessas áreas. Já tivemos uma experiência muito produtiva com a empresa antes. Acreditamos que a reativação do convênio irá incrementar as atividades do CCS e suplementar a oferta de cursos de especializações do nosso centro”, disse.

O diretor da empresa, Henrique Macedo, detalha que a Expansão já atua com a UESPI e outras instituições há mais de dez anos. Os cursos são realizados aos fins de semana e estão previstos para serem ofertados a partir do segundo semestre.

Fonte: Cidade Verde/ Foto: Ascom

