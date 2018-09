UFPI divulga edital para concurso de professores com 39 vagas

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) divulgou o edital para realização de um novo concurso público. A seleção destina-se ao preenchimento de 39 vagas em cargos de professor referentes à carreira do magistério superior. Há reserva de vagas para candidatos com deficiência. O documento foi publicado no Diário Oficial da União da última terça-feira, 25.

Há vagas para as áreas de Enfermagem, Jornalismo Impresso, Fundamentos do Trabalho Profissional, Língua Inglesa, Clínica Médica e Semiologia, Nutrição, Oftalmologia, Engenharia Civil, entre outras.

As oportunidades são pão os campi de Amílcar Ferreira Sobral, na cidade de Floriano; Ministro Petrônio Portela, na cidade de Teresina; Ministro Reis Veloso, na cidade de Parnaíba; Professora Cinobelina Elvas, na cidade de Bom Jesus, e Senador Helvídio Nunes de Barros, na cidade de Picos-PI.

Os vencimentos básicos variam de R$R$2.236,31 a R$4.463,93. No entanto, os professores ainda podem requerer a retribuição por titulação de acordo com a formação acadêmica, elevando os ganhos até R$9.600,92. A gratificação varia de acordo com o nível de formação.

Inscrições serão aceitas até outubro

Quem estiver interessado no concurso UFPI deverá ficar atento ao prazo. As inscrições estão abertas e serão aceitas até o dia 19 de outubro, no Protocolo Geral da UFPI – bloco SG 7 (Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, s/n – Ininga, Teresina).

As inscrições serão realizadas de segunda a sexta-feira, nos horários de 8h30 às 12h e das 14h às 17h30. As taxas serão de R$63 para professor auxiliar, R$108 para assistente e R$215 para professor adjunto.

Para efetuar a candidatura é necessário ter graduação na área de atuação, além de titulação em nível de doutorado em alguns casos.

O concurso UFPI será realizado em três etapas: prova escrita, prova didática e análise de títulos. As provas escritas, de caráter eliminatório, serão aplicadas no campus Ministro Petrônio Portella no dia 25 de novembro. Os exames acontecerão no horário da manhã, das 8h30 até 12h30. Os gabaritos provisórios serão liberados no dia 26 de novembro.

O prazo de validade do concurso será de um ano, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período.

Fonte: Folha Dirigida

