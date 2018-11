A Universidade Federal do Piauí – UFPI, segue com inscrições abertas para Concurso Público que visa o preenchimento de 17 vagas para cargos de Técnico-Administrativo em Educação.

Este certame se destina aos participantes de ensino médio e de nível superior, nos cargos de Administrador (2); Assistente Social (1); Bibliotecário/ Documentalista (1); Psicólogo (2); Técnico de Laboratório: Anatomia (1); Multimídia (1) e Química (2); Técnico de Tecnologia da Informação (1); Técnico em Anatomia e Necropsia (1); Técnico em Edificações (1); Técnico em Música/ Viola (1); Técnico em Radiologia – com ênfase em Odontologia (1); Técnico em Radiologia – com ênfase em Veterinária (1) e Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais – Libras (1).

Os contratados serão lotados nos campi: Ministro Petrônio Portella – Teresina; Professora Cinobelina Elvas – Bom Jesus; Colégio Técnico de Floriano e Senador Helvídio Nunes de Barros – Picos, em jornadas de trabalhos de 24h e 40h semanais, sendo remunerados com o vencimento básico de R$ 2.446,96 e R$ 4.180,96 mensais e auxílio-alimentação.

Para participar, os interessados devem realizar suas inscrições exclusivamente via internet, no endereço eletrônico: www.ufpi.br, até 13 de novembro de 2018, e realizar o pagamento da taxa de inscrição por meio do Guia de Recolhimento da União (GRU), que alterna de R$ 60,00, para ensino médio e R$ 100,00 para nível superior.

De acordo com cada especialidade, os candidatos serão classificados por Prova Escrita Objetiva; Prova Prática e Análise de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório. A Prova Escrita está prevista a ser aplicada no dia 16 de dezembro de 2018, a ser iniciada no horário das 8h com término às 12h.

Este Concurso Público é válido por um ano, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez.

ACESSE AQUI O EDITAL

A notícia UFPI realiza Concurso Público de Técnico-Administrativo em Educação; Vaga em Picos apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.