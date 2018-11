Últimas unidades no Loteamento Deputado Sá Urtiga Residencial; aproveite!

Aproveite as últimas unidades do Loteamento Deputado Sá Urtiga Residencial. More ou invista na área mais próxima do Centro da cidade.

Com parcelas a partir 192,00 e sem consultar SPC e Serasa, o Loteamento Deputado Sá Urtiga Residencial é uma grande oportunidade da realização do sonho de um ter uma casa própria.

São mais de 100 casas prontas, infraestrutura pronta, água, energia e calçamento e pronto para morar.

Contato para vendas: (89) 9 9906-1000.

