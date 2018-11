Uma pessoa morre e três ficam feridas em grave acidente na BR 407

Um grave acidente automobilístico ocorrido no início da noite desta sexta-feira (23), por volta das 18h, na BR 407, distante cerca de 17 km da cidade de Jaicós [sentido Patos do Piauí], deixou uma pessoa morta e três feridas.

O acidente envolveu dois veículos – uma camionete Toyota Hilux, de cor prata e placas de Jacobina do Piauí, e uma picape Fiat Strada, de cor prata e placas de Francisco Santos – PI, que colidiram frontalmente.

Segundo informações, a picape Strada seguia em direção à cidade de Jaicós e, ao invadir a contramão para ultrapassar uma carreta, colidiu frontalmente com a camionete Hilux. A colisão foi violeta e os veículos ficaram bastante danificados. A camionete capotou fora da rodovia.

Duas pessoas estavam à bordo de cada carro. Da camionete, um casal de comerciantes da cidade de Jacobina do Piauí. O veículo era conduzido por Ezimar Ezequias da Silva, conhecido por “Bodim”, de 46 anos, que chegou ao hospital com escoriações pelo corpo e desorientado, com suspeita de traumatismo craniano leve. A passageira era a esposa dele, Araci Oliveira da Silva, de 41 anos, que deu entrada no hospital com uma fratura na perna esquerda.

O outro veículo era conduzido por Antônio Simplício da Silva, de 69 anos. Ele também foi socorrido e deu entrada no hospital de Jaicós com uma fratura na perna direita e escoriações pelo corpo. O passageiro, que não foi identificado, morreu no local. Ele ficou preso nas ferragens. Os homens são de Francisco Santos.

As vítimas socorridas com vida receberam os primeiros cuidados no Hospital Florisa Silva e foram transferidos para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos.

A Polícia Militar de Jaicós e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas e estiveram no local do acidente.

