Van que saiu de São Paulo para Padre Marcos capota na BR-135

Uma Van que saiu da cidade de São Paulo com destino à cidade de Padre Marcos (PI) capotou na BR-135, na tarde desta segunda-feira (14). O acidente aconteceu no trecho da localidade Lages, a 10 km da zona urbana de Cristino Castro. No momento do acidente, o veículo transportava 17 pessoas, sendo 14 adultos e 3 crianças, mas não foi registrado nenhum óbito

Segundo populares, a causa do acidente seria motivado por um dos pneus do reboque da Van que estourou, com isso o motorista perdeu o controle ao tentar manter-se na pista, desceu a ribanceira e terminou caindo em um bueiro.

As vítimas do acidente foram socorridas pelas equipes do SAMU de Bom Jesus e Cristino Castro, sendo transferidas para o Hospital Regional Manoel de Sousa Santos, em Bom Jesus.

Dois passageiros estão com suspeitas de fraturas, mas sem risco de morte. Os demais ocupantes do veículo tiveram apenas ferimentos leves

Fonte: Portal Gurguéia