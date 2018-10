Vândalos picham Museu Ozildo Albano em Picos

Vândalos picharam a parede do Museu Ozildo Albano de Picos, localizado na Praça Josino Ferreira. O ato criminoso foi percebido pela direção da instituição na manhã da segunda-feira, 22, o que supõe que tenha sido cometido na madrugada, uma vez que no domingo a parede ainda estava limpa.

Apesar de haver nomes grafados em uma letra horrível, é quase impossível identificar os autores, tanto que a direção preferiu não registrar queixa na delegacia. A única medida será pintar a parede na tentativa de apagar a “mensagem” que parece ser de uma mulher para outra.

Apesar um trecho de a escrita estar quase ilegível, pode-se entender algo como: “De Maria da Conceição para Francisca […] te amo”.

Essa não é a primeira vez que as paredes do museu são alvo de vândalos. Em ocasiões anteriores foram pichadas outras mensagens sem sentido. O Museu Ozildo Albano também enfrenta problemas com garotos que jogam bola em frente ao prédio histórico, sujando a parede, e causando outros problemas. A Polícia Militar foi alertada para coibir essa ação e tem procedido dessa forma.

No Art. 65 da Lei n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 consta que pichar monumento ou edificação urbana é crime e pode render de três meses a um ano de prisão, mais multa.

