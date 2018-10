A Prefeitura Municipal de Picos identificou, nesta segunda-feira (29), a destruição de 18 placas de sinalização e de vasos do Point Beira Rio, na avenida de mesmo nome. O ato foi identificado como vandalismo, tipificado como crime de dano ao patrimônio público pelo Código Penal.

De acordo com o procurador geral do município, Maycon Luz, a procuradoria irá abrir um processo administrativo, ouvir o vigilante do local e comunicar o caso ao delegado da Polícia Civil para investigar o suposto crime contra o patrimônio público.

“É dever do Município e dos seus gestores zelarem pelo patrimônio público. Nós temos leis municipais que dão esse dever e esse direito de estar protegendo o patrimônio público”, disse o procurador.

A Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (STTRAM) iniciou a substituição dos objetos danificados que foram alvo de vandalismo. Ao todo foram 18 placas danificadas.

O Código Penal tipifica o crime de dano ao patrimônio público e impõe pena de seis meses a um ano de detenção ou o pagamento de multa, podendo ser agravada conforme as circunstâncias em que for cometido o delito.

Para coibir esse tipo de ação, qualquer pessoa pode, também, ser um fiscal e denunciar o fato ligando anonimamente para o telefone 190 da Polícia Militar.

A notícia Vândalos quebram placas de trânsito e vasos ornamentais do Point Beira Rio apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.