Veículo pega fogo próximo a posto de combustível da cidade de Pio IX

Um veículo de passeio foi consumido pelas chamas próximo a um posto de combustível na cidade de Pio IX. O incidente ocorreu nesta segunda (04/06).

O condutor do carro estava acompanhado da esposa, da filha e de uma neta de 7 anos de idade.

O proprietário do veículo contou que sentiu um forte cheiro de gasolina dentro do veículo e quando foi sair do carro para saber o que estava acontecendo, já se deparou com o fogo. Nesse momento ele alertou a família e todos saíram do veículo. Depois disso, rapidamente o carro pegou fogo.

Felizmente todos os ocupantes do carro passam bem. O proprietário disse que o veículo era revisado rotineiramente.