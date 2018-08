Veja as 50 perguntas mais frequentes no processo seletivo do Magazine Luiza

O Magazine Luiza, uma das maiores redes de varejo do Brasil, e eleita em várias oportunidades como a melhor empresa do segmento para se trabalhar, vai abrir sua primeira filial em Picos, provavelmente no próximo mês de outubro. As seleções para o quadro de colaboradores já está acontecendo através do site da própria empresa.

Na primeira etapa, os candidatos efetuam um cadastro e respondem provas online de português e matemática, além de um teste sobre perfil comportamental. Os classificados nesta etapa devem participar das entrevistas, previstas para acontecer ainda este mês.

A Carreira Vitoriosa fez um minucioso levantamento e descobriu as 50 perguntas mais frequentes nas entrevistas do Magazine Luiza. Para ter acesso ao questionário completo, basta entrar no grupo

https://www.facebook.com/groups/oportunidadesdeempregopicos/

MULTICINE CINEMAS

O Multicine Cinemas irá abrir salas no Piauí Shopping e fará a seleção de 12 colaboradores através da Carreira Vitoriosa: agentes de portaria, atendentes caixa e auxiliares de serviços gerais. Para se candidatar às vagas os interessados devem acessar o site www.carreiravitoriosa.com.

SUPER VENDEDOR ÁGUIA

A Carreira Vitoriosa realiza a partir desta segunda-feira, até a próxima sexta-feira, das 19 às 22 horas, mais uma turma do curso SUPER VENDEDOR ÁGUIA (16ª turma). As aulas contam com técnicas de PNL-Programação Neuro Linguística, Autohipnose e Lei da Atração, que ajudam os participantes a reprogramarem as suas mentes para o sucesso. Vagas limitadas.

VAGAS PARA VENDEDOR: GANHOS PODEM CHEGAR A 10 MIL REAIS

Estão abertas no site da Carreira Vitoriosa vagas para vendedor externo. Dependendo do desempenho do profissional os ganhos no mês somente com comissão podem chegar a 10 mil reais, segundo garantem as empresas contratantes. Para se candidatar a essas vagas, basta acessar o site www.carreiravitoriosa.com.

MAGAZINE LUIZA

Para se candidatar às vagas do Magazine Luiza, o candidato deve se cadastrar no site https://99jobs.com/magazine-luiza/jobs?city=picos#a. Reserve pelo menos uma hora e meia para responder online provas de Português e Matemática, além de cinco questões de perfil comportamental.

Fonte: Carreira Vitoriosa

