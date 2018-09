VERA MENDES | Gardênia Oliveira participa de VIII Congresso  de Secretários de Saúde do Estado do Piauí

Com o tema “Governança e Regionalização do SUS”, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Piauí (COSEMS) está realizando o VIII Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Piauí e a V Mostra de Experiências Exitosas.

A primeira dama e secretária de Saúde de Vera Mendes, Gardênia Oliveira, está participando do Congresso que acontece no Sesc Praia, em Luiz Coreia-PI. O evento teve início ontem,05, e segue até esta quinta-feira,06.

Segundo a secretária Gardênia, que também, representa a diretoria a CIR, durante o Congresso está sendo realizadas palestras e oficinas, onde está sendo discutido temas de relevância para a saúde pública do Piauí. “Um momento ímpar para os municípios e para regionalização do SUS, onde estão sendo abordados temas importantes como gestão dos recursos públicos, para otimização das políticas de saúde, entre outros, informou.

Mais de 300 pessoas, entre secretários de saúde e técnicos municipais, participam do evento. Também dentre estes, a secretária de Saúde de Massapê do Piauí Deliany Cavalcanti.

