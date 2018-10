Vera Mendes: Idosa é agredida por sobrinha com golpes de pedaço de madeira

Mais um caso de violência contra idoso foi registrado. A idosa Silvina Teresa da Vera, 66 anos, foi agredida pela sobrinha identificada como Maria Cecília dos Anjos, 34 anos, com golpes de pau na altura da cabeça e do ombro direito. O crime ocorreu na manhã desta quarta-feira,17, por volta das 11h, na localidade Campestre, zona rural, há 4km da cidade de Vera Mendes.

O Grupamento da Polícia Militar de Vera Mendes foi acionado e seguiu em diligência até a localidade. Ao chegar no local, o comandante do GPM, cabo Edinaldo juntamente com cabo Hélio, constatou o crime de agressão. Após constatar o fato, o policial Hélio conduziu a agressora até a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil na cidade de Picos para os procedimentos cabíveis.

De acordo com o cabo Hélio o motivo da violência foi um desentendimento familiar entre a tia e a sobrinha, resultando no crime de lesão corporal dolosa.

Em entrevista ao Cidadesnanet.com, a vítima informou que estava no povoado Campestre para cuidar da mãe e após um desentendimento com a sobrinha que se encontrava no local foi agredida com golpes de pau.

Após registrado Boletim de Ocorrência e exame de corpo de delito, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional Justino Luz para a realização de exame de Raio X, afim de identificar fratura na mão e no ombro.

A idosa usou a mão ao tentar se defender dos golpes desferidos com pedaço de pau em direção a cabeça. Mesmo com a gravidade da agressão, Silvina Teresa não corre risco de morte.

Fonte: Cidades Na Net