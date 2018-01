Vereador é alvejado com 7 tiros dentro de casa

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

O vereador Eugênio Santos da Silva do município de Cristalândia do Piauí, no sul do estado, foi alvejado na tarde desta segunda-feira (29) com quatro tiros em sua residência. O médico Ferdinan, que atendeu o vereador, informou que os tiros atingiram a face, pescoço, clavícula e abdomem. O vereador apresenta quadro clínico estável e sem risco de morte.

“Ele não consegue falar por causa dos ferimentos, mas segue consciente”, disse o médico.

Ele foi levado para o Hospital Regional João Pacheco, no município de Corrente onde recebeu atendimento de emergência. Mas, devido a gravidade dos ferimentos, a família do vereador resolveu encaminhá-lo para o Hospital do Oeste, no município de Barreiras, estado da Bahia, que fica cerca de 200 Km de Corrente.

Segundo informações, dois homens usando capacetes entraram na casa do vereador e dispararam os tiros contra ele.

As polícias Civil e Militar estão realizando investigações para encontrar os responsáveis pela tentativa de assassinato.

Em setembro de 2017, a esposa do vereador, Soraia Barbosa de Souza, de 23 anos, foi encontrada morta em sua residência. A cena sugeria que ela tivesse cometido suicídio, mas populares afirmam que a família da moça não acredita da tese do suicídio.







