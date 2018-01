Vereador é preso por suspeita de estuprar menina de 12 anos em Francisco Macedo

Um vereador do município de Francisco Macedo foi preso por suspeita de estuprar uma menina de 12 anos. De acordo com a polícia, o crime se configurou por meio de atos libidinosos e o homem chegou a ameaçar a criança para que ela não o denunciasse. A prisão foi realizada nessa quinta-feira (25), semanas após os pais da vítima procurarem a delegacia.

Conforme o delegado, as evidencias de que a vítima estava sendo ameaçada contribuíram para agilizar o pedido de prisão do suspeito, que foi feito ao Tribunal de Justiça do Piauí, por conta do foro privilegiado.