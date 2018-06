Vereador Irmão Jessé reivindica melhorias de infraestrutura para comunidades rurais de Jaicós 

O plenário da Câmara Municipal de Jaicós aprovou, em sessão realizada na manhã desta sexta-feira (8), dois Requerimentos de autoria do vereador presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, Jessé Gonçalo da Silva -PSC, em que solicita melhorias em infraestrutura para comunidades rurais do município.

No primeiro Requerimento, o autor solicita a construção de praça com espaços para lazer e prática de esportes no povoado Esquisito. A reivindicação é direcionada ao Prefeito de Jaicós, Ogilvan da Silva Oliveira, e ao secretário de Obras e Serviços Públicos, Osmildo da Silva Oliveira.

Segundo Jessé, a reivindicação defende o crescimento de forma organizada do povoado, oferendo melhorias de vida para população. “Na medida que os anos vão passando, a população vai aumentando e, consequentemente, há a necessidade de melhores condições em diversos aspectos também. Uma praça naquele povoado, dotando-o da infraestrutura adequada, é necessária para que outros investimentos possam vir a acontecer, dando maior dignidade àqueles que lá residem”, justificou.

No segundo Requerimento, o parlamentar solicita ao presidente da Eletrobrás-PI, Arquelau Siqueira Amorim Júnior e ao escritório local da Eletrobrás de Jaicós, o deslocamento da rede de alta tensão no Povoado Croazal, zona rural do município de Jaicós.

O vereador justificou a cobrança. “A rede de alta tensão passa sobre algumas propriedades no povoado Croazal, mas a altura está bem abaixo dos padrões, atrapalhando a construção de residências, como também, trazendo prejuízos a população que reside vizinha a rede. Tendo assim, a necessidade de deslocar a rede para outro local e adequá-la aos padrões exigidos”, afirmou.

