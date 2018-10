Viaturas da Polícia Civil está parada por falta de combustível

Não é de hoje que o sucateamento da Polícia Civil do Piauí se tornou notícia frequente na imprensa. No município de Picos, a situação na 3ª Delegacia Regional é caótica: falta até combustível para as viaturas.

Na manhã desta segunda-feira (22) a reportagem do Folha Atual apurou que as viaturas estavam paradas, sem utilização, porque não havia combustível disponível. O resultado desse quadro é que o trabalho dos policiais fica comprometido, deixando de serem realizadas atividades em campo, como entrega de intimações, cumprimento de mandados, operações e investigações.

Engana-se quem imagina que o problema não seja comum. Em julho e agosto desse ano, a falta de combustível também paralisou as atividades perdurando por vários dias.

Além da falta de combustível outro problema tem afetado o andamento das investigações dos crimes: falta de estrutura e efetivo reduzido. A Delegacia dispõe de uma única viatura e o número de agentes é inferior à demanda.

“Temos a disposição para os vários distritos uma única viatura e agora com a falta de combustível fica impossível darmos cumprimento ao nosso trabalho. É lamentável, pois as investigações e demais serviços ficam parados. Temos trabalhado com o mínimo de estrutura possível”, afirmou o delegado Agenor Lima.

Mesmo diante das dificuldades, os policiais civis vêm executando o trabalho com afinco. Nos últimos dias importantes apreensões de drogas foram realizadas, onde mais de 30kg de drogas já foram incineradas.