Vídeo mostra homem agredindo mototaxista após batida em Teresina

Um acidente de trânsito se transformou em agressão na manhã desta quarta-feira (22) na Avenida Barão de Gurgueia, zona sul de Teresina.

O condutor de um carro modelo Ford Escort SW cor prata, colidiu com um mototaxista que acabou caindo no chão. Após discussões entre os dois, o motorista vai até o carro pega um bastão de madeira e agride violentamente o mototaxista que cai novamente no chão.

Em seguida, populares que estavam no local impedem que a agressão continue. O condutor do carro então tenta entrar no veículo e se evadir do local, mas é novamente impedido pelos populares. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi até o local e socorreu o mototaxista.

De acordo com o capitão Leonardo do 1º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, a PM não foi acionada na ocorrência. “Nós estamos sabendo mas não fomos acionados, a central está checando com Ciptran para saber se eles foram até lá, a princípio não temos esse registo. Pelo que percebemos aconteceu o problema, e a preocupação maior foi socorrer o rapaz envolvido. Mas estamos checando”, informou.

Fonte; GP1