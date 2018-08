Vigilância Epidemiológica descarta surto de meningite em Pio IX

“Não existe epidemia ou surto da doença meningite no município de Pio IX”. É o que garante o secretário municipal da Saúde de Pio IX, Luís Pereira. Nesta semana, a prefeitura, por meio da secretaria de Saúde, e a Vigilância Epidemiológica de Saúde do Estado do Piauí, informaram à população piononense que todos podem ficar tranquilos sobre os boatos disseminados nas redes sociais sobre epidemia ou surto de meningite no município.

De acordo com o Luís Pereira, por regra, todos os casos de meningite são notificados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação, uma ferramenta do Ministério da Saúde, órgão do Governo Federal.

O secretário afirma que a equipe de Saúde está sempre vigilante, realizando ações e buscando soluções para qualquer situação que apresente semelhança aos sintomas da meningite. “Assim, podemos avaliar os casos e, também, trabalhar para conscientizar todos sobre a atenção aos sintomas”, acrescenta.