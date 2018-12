Vigilância Sanitária fecha açougue Público Municipal de Picos

O Açougue Público Municipal de Picos, foi fechado no final de semana pela Vigilância Sanitária do Município, após a realização de vistorias feitas durante quatro dias da semana, por solicitação do Ministério Público Estadual.

A coordenadora da Vigilância Sanitária do Município de Picos, Lúcia Neiva, informou que as irregularidades encontradas no Açougue Público Municipal foram o espaço físico precário.

Ela disse que foi solicitado que cada permissionário se adeque às normas de higiene propostas pela Vigilância Sanitária, além de manter a integridade do espaço.

A Vigilância Sanitária do Município de Picos encontrou no Açougue Público de Picos falta de higiene do local, lixo e pedras sujas.

De acordo com Lúcia Neiva, a principal irregularidade é a falta de higienização, o ambiente é insalubre e sem condições de trabalho, causando riscos para que consome a carne, já que pode causa contaminação bacteriano, seja porque foi mal cozida, seja pelo tempo de exposição em ambiente sem higienização.

Consumir carne estragada pode causar dor de cabeça, vômitos, diarreia, febre e até mesmo levar à morte. São duas as causas dos sintomas: a intoxicação alimentar, causada pelas toxinas produzidas pelos micro-organismos presentes na carne que ficou fora da geladeira, e a infecção bacteriana, causada quando a bactéria entra no organismo da pessoa. Ao aparecerem os primeiros sintomas, deve-se procurar um médico.

Meio Morte

