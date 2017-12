VILA NOVA 22 ANOS | Prefeitura investe em decoração de Natal e implanta internet gratuita na praça

O pequeno município de Vila Nova do Piauí, localizado no sertão piauiense, completou, dia 14 de dezembro, 22 anos de emancipação política. E para celebrar a data, a cidade poesia está em festa, com uma programação que dura seis dias. Além das atividades culturais, esportivas, religiosas e festiva, a gestão do prefeito Edilson Brito, preparou junto a sua equipe a cidade para o clima natalino que se aproxima e assim acolher bem a todos vilanovenses e visitantes.

Há mais de um mês, a primeira dama Ana Carolina, idealizou junto a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, pasta que ela é responsável, a decoração natalina. Coordenado pelo decorador Dayron Abreu, boa parte das decorações foram feitas na própria secretaria pelas mulheres dos SCFV e já estão afixadas nas principais ruas, avenidas, igreja e praça da cidade. São pisca-pisca, árvores, papais-noéis, sinos e outros enfeites típicos desse mês especial que iluminam e encantam a cidade à noite. O investimento já é sentido pela população.

Além da decoração natalina, o Secretário Municipal de Governo, Erivan Brito, confirmou a ASCOM, a implantação de internet gratuita com acesso ao WI-FI, na praça central da cidade, onde acontece o maior aglomerado de pessoas que participam das festividades. “O acesso à internet gratuita já está disponível desde a semana passada” relata Erivan.

A primeira dama fala com satisfação sobre a decoração natalina. “É um sonho realizado, graças ao apoio do prefeito Edilson, a montagem do projeto feito pelo profissional Dayron e todos envolvidos da gestão conseguimos dar uma cara nova a Vila Nova. O Natal aliados a festa de 22 anos de Vila Nova gera emprego e renda, mobiliza os nossos cidadãos e encanta a todos. Não tenho dúvidas de que a iluminação natalina está deixando a nossa cidade muito mais bonita neste final do ano”, aposta a professora Ana Carolina.

O prefeito Edilson destacou que neste período, Vila Nova vive uma ebulição cultural com a realização do aniversário da cidade e as festas de natal e fim de ano. “Temos dado uma atenção especial a decoração natalina, por entender que esse investimento realizado repercute na melhoria da autoestima do cidadão vilanovense e movimenta a economia local”, destacou o gestor.

Veja fotos de vários pontos da cidade:

