VILA NOVA | Biblioteca municipal Patativa do Assaré lançará livro do cordelista Samuel Nascimento

A biblioteca municipal Patativa do Assaré, localizada no município de Vila Nova do Piauí, lançará na próxima quinta-feira (23) às 20:00 horas, o livro do cordelista alagoinense Samuel Nascimento “Para todos o amor”.

O evento é organizado pela Secretaria de Cultura da cidade que é responsável pela coordenação da biblioteca. O livro foi lançado oficialmente na cidade natal do cordelista, em Alagoinha do Piauí no dia 29 de julho de 2018. A obra do escritor, frisa sobre o amor em várias faces e dimensões.

Na ocasião será realizado o 1º Fórum Comunitário do Selo Unicef Edição 2017/2020. O prefeito Edilson Brito (PTB), juntamente com a secretária de cultura Marli Veloso que coordena a biblioteca, apoiam todas as práticas literárias, sejam produzidas por cidadãos de Vila Nova ou advindo de regiões vidinhas. Desde já convidam a todos para participarem do lançamento do livro no município.





A Biblioteca Patativa do Assaré, conta com um acervo composto por mais de 12 mil livros, revistas, história em quadrinhos, cordéis, áudios-livro e DVDs, consolidou-se como um espaço de aprendizagem com leitura, troca de ideias e interação entre os frequentadores (739/mês).

