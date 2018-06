A área pastoral de Vila Nova do Piauí, pertencente à paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Fronteiras, celebrou ontem (04), a primeira noite de trezena/missa em honra a seu padroeiro Santo Antônio. Esse ano o festejo está em sua 37ª edição e tem como tema: “Com Santo Antônio devemos ser Sal da terra e Luz no mundo a serviço do Reino.” E estará acontecendo entre os dias 04 à 13 de junho de 2018.

As festividades iniciaram ontem (04) às 18:00 com uma carreata pelas ruas da cidade, finalizando em frente a igreja, onde em seguida aconteceu às 19:00 horas a missa de abertura do 37º festejo em honra a Santo Antônio, que foi presidida pelo diácono José Marques da diocese de Picos.

Na oportunidade 7 pessoas foram agraciadas com o sacramento do batismo. Os noitários que coordenaram a liturgia foi a comunidade de São Julião. Diversas autoridades do município se fizeram presentes como o prefeito municipal Edilson Brito, primeira dama Ana Carolina, vice-prefeito Antônio Tiago, os vereadores Flávio Sousa, Adelino oliveira, Bibia de Benício e diversos fieis e devotos de Santo Antônio.

Vejas as fotos!





























































































































































































































































































O post VILA NOVA | Carreata e missa marcam abertura dos festejos em honra a Santo Antônio apareceu primeiro em Cidades na Net.





Link da Fonte