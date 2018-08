VILA NOVA | Escolas Sabino Gomes, Professor Osvaldo e EJA promovem festa para os pais

As Unidades Escolares Sabino Gomes de Lima, Professor Osvaldo e EJA, realizaram na noite de ontem (16), às 18:00 horas, uma comemoração em alusão ao dia dos pais. A festividade aconteceu na U. E. Sabino Gomes de Lima e contou com a presença dos pais de alunos, educadores e gestores municipais.

A abertura do evento foi realizada pela diretora da unidade escolar Sabino Gomes de Lima, Evinha Lima, onde na ocasião realizou a abertura do evento e a composição da mesa de honra.

A composição da mesa de honra foi à seguinte: prefeito Edilson Brito (PTB), primeira dama Ana Carolina, vice-prefeito Antônio Tiago, vereadores Adelino Oliveira, Roberto Moura, Diretora da escola Sabino Gomes de Lima, Evinha Lima, diretora da creche pró-infância professor Osvaldo José de Araújo, Alicinete, as professoras Josélia e Romilda, Marciana secretária do Sabino Gomes de Lima, Antônia Maria e Goretti de Deus coordenadoras de ensino.

A noite contou com diversas atividades comemorativas seguidas de homenagens aos diversos pais que se fizeram presentes no evento, envolvendo principalmente os próprios alunos das escolas municipais. As atividades foram desfiles das profissões de alunos com os pais, acróstico com a palavra ‘PAPAI’, dentre outras homenagens.

















A coordenadora de ensino, Goretti de Deus, ressalta a honra que é para cada homem ali presente de poder ser pai. E faz uma solicitação para que acompanhem seus filhos o máximo possível em todas as suas atividades. “O que mais importa de um pai para o filho é a atenção, se não tiver amor ou afeição nada basta”, afirmou Goretti de Deus.

Na ocasião o vereador Adelino Oliveira esteve participando da comemoração do dia dos pais, e relata que é um prazer participar dessa atividade comemorativa, e afirma que ser pai não é uma tarefa simples. “Assumir a responsabilidade de um verdadeiro pai é muito difícil. Eu acredito que ser pai é um dom de Deus. Uma das coisas mais importantes em nossas vidas são nossos pais, mães e filhos que formam nossa família, todos os bens de minha vida são minha família”, falou o vereador.

A primeira dama do município de Vila Nova, Ana Carolina inicia sua fala parabenizando a todos os pais presentes, e afirma que a noite foi muito especial, pois os pais representam a proteção pela importância na vida de cada filho. “Vocês representam também, companheirismo, atenção, carinho e eu sei, que cada um aqui tem a capacidade de fazer isso com seus filhos, então só quero parabenizá-los e dizer que continuem a serem pais verdadeiros”, disse Ana Carolina.

O vice-prefeito Antônio Tiago, cumprimentou a todos os presentes e afirmou que ser pai é uma missão árdua e difícil principalmente nos dias atuais em que estamos vivenciando. “É muito difícil educar os filhos hoje, mas nossa missão é de procurar a cada dia educar os nossos filhos mesmo com todas as dificuldades, sempre acompanhando na escola e em todas as atividades”, expressou-se Antônio Tiago.

O prefeito municipal de Vila Nova, Edilson Brito saudou a todos os presentes, e no momento de sua fala relembrou das mães que nesse momento fazem o papel de serem mãe e pai dos seus filhos. E diz que mesmo a festa sendo simples foi realizada com muito amor e carinho.

“Quero parabenizar a todos os pais de alunos das escolas de Vila Nova e solicito aos pais que procurem serem sempre mais presentes na vida de seus filhos. Nossa família é a base de tudo. Obrigado pela confiança de seus filhos para com a nossa administração, estamos trabalhando para o povo de Vila Nova”, afirmou o prefeito.

Depois das atividades e homenagens realizadas aos pais dos alunos, foi servido um lanche, para todos os presentes. E ao término da festa, a diretora Evinha Lima, avalia a realização da comemoração. “Depois de todo trabalho e esforço, me senti muito contente, com a sensação de dever cumprido. Cada funcionário fez um enorme esforço para dar seu melhor e eu avalio de forma muito positiva”, disse Evinha Lima.

Veja todas as fotos!







































































































































































































































































































O post VILA NOVA | Escolas Sabino Gomes, Professor Osvaldo e EJA promovem festa para os pais apareceu primeiro em Cidades na Net.





Link da Fonte