A Primeira Dama e Secretária Municipal de Assistência Social de Vila Nova do Piauí, Ana Carolina, recebeu homenagens da Neo Primme, concedendo a mesma a Medalha de Honra ”Sustentabilidade Social 2017”, por sua atuação como líder desta tão importante pasta para o município. A seleção dos melhores secretários e secretárias é realizada com base nas ações e projetos praticados no município bem como gestão dos recursos, ganhos sociais e desempenho dos programas sociais.

Um documento enviado ao município pela Neo Primme destaca o trabalho da gestora frente a pasta do social vilanovense. “O papel de Ana Carolina, frente à Secretaria de Assistência Social tem sido primordial na criação e na execução de projetos e ações que beneficiam os munícipes que se encontram em situação de vulnerabilidade social. As ações e projetos realizados tais como o programa “Diga não as drogas e sim a vida” e o “projeto de dança para idosos, do grupo Flor do Sertão” estão contribuindo para elevar a qualidade de vida dos usuários dos serviços”, diz um trecho do ofício.

Diante do reconhecimento a nível nacional, a gestora da Assistência Social em Vila Nova, agradeceu a honraria e frisou que isso é fruto do trabalho comprometido, sério e transparente que ela tem com o povo vilanovense.

“Fico imensamente grata pelo merecido reconhecimento, e mais ainda feliz estou por ver os frutos do trabalho em equipe alcançando grandes voos. Realizamos ações em prol de melhoria de vida dos usuários dos serviços, o nosso objetivo e desenvolver no dia a dia os nossos trabalhos e ações social para todos que dela tiverem direitos; agradecimentos ao nosso prefeito Edilson Brito por nos dar autonomia para gerir a pasta”, disse.

O post VILA NOVA | Primeira dama Ana Carolina é reconhecida com a medalha de Honra "Sustentabilidade Social 2017" apareceu primeiro em Cidades na Net.





