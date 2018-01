Violência doméstica em Picos: 2018 já tem dois casos registrados

O ano de 2018 já começa com um índice de violência domestica alarmante, na cidade de Picos. Reflexo de uma onda de violência contra mulheres nos últimos dois anos (2016 e 2017), o ano de 2018 já iniciou com dados preocupantes. Logo no dia 1° de janeiro a Polícia Militar…