Wellington Dias é eleito governador do Piauí pela quarta vez

Wellington Dias (PT) vai cumprir seu quarto mandato como governador Piauí. Ele vence as eleições no primeiro turno com 55,09% dos votos válidos. Regina Sousa será a vice-governadora do estado.

Dias vence outros nove candidatos: Dr. Pessoa (SD), Luciano Nunes (PSDB), Fábio Sérvio (PSL), Elmano Ferrer (Podemos), Professora Sueli (PSOL), valter Alencar (PSC), Luciane Santos (PSTU), Romualdo Seno (DC) e Lourdes Melo (PCO).

