Wellington Dias faz caminhada no centro comercial de Picos

O candidato à reeleição ao governo do Piauí pelo PT, Wellington Dias, esteve em Picos na manhã desse sábado (8) e fez uma caminhada pelo centro comercial da cidade. O corpo a corpo com os eleitores começou na rotatória da Igrejinha do Sagrado Coração de Jesus, prosseguiu pela Avenida Getúlio Vargas e terminou na Praça Josino Ferreira com um discurso do governador.

Wellington Dias esteve acompanhado dos candidatos ao Senado Federal Ciro Nogueira (Progressistas) e Marcelo Castro (MDB), dos candidatos a deputado federal Mainha (Progressista) e Assis Carvalho (PT) e dos candidatos a deputado estadual Belê Medeiros (Progressistas), Severo Eulálio e Pablo Santos (MDB), Nerinho (PTB) e Coronel Carlos Augusto (PHS).

Em entrevista à imprensa, Wellington Dias afirmou que recebeu um carinho especial da população picoense e está confiante na sua reeleição. “Não se trata de arrogância e sapato alto, mas a gente vê a vontade do povo do Piauí e dessa região da gente resolver essa eleição logo no primeiro turno”, disse.

Em relação às propostas, o governador destacou que, caso seja reeleito, irá continuar investindo na Educação, Saúde, Segurança e Infraestrutura do Estado. Além de atração de investimentos. “Há um conjunto de novas ações que eu estou muito pronto para trabalhar. Vamos fazer com que também tenhamos uma economia forte”, destacou.

