Exatos vinte dias para as eleições, o governador Wellington Dias (PT) continua na liderança da corrida ao governo do Estado. É o que mostra a pesquisa do Instituto Opinar divulgada nesta terça-feira (18). Pelo levantamento, o governador – que tenta à reeleição – tem 39,93% das intenções de voto, oscilando dois pontos percentuais para cima e ficando dentro da margem de erro em comparação com a última pesquisa que estava com 37,15% (05/09). Pelos números, se a eleição fosse hoje, o governador seria eleito no primeiro turno das eleições.

A pesquisa entrevistou 1.082 eleitores entre os dias 13 a 16 de setembro em 59 municípios piauienses.

Pelo levantamento, o candidato Dr. Pessoa (Solidariedade) foi o que mais cresceu ficando com 18,02% das intenções de votos, quando na pesquisa anterior ele tinha 13,59%.

O candidato do PSDB, Luciano Nunes, também registrou crescimento passou de 10,35% dos votos para 11,74%. O candidato do PSL, Fábio Sérvio pontuou em 1,11% .

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PI-02809/2018 (cargos governador, senador, deputado estadual e federal) e BR-06496/2018 (cargo presidente).

Entre os entrevistados, 13.03% disseram não saber em quem votar e 12,75% afirmaram que votariam em nenhum candidato, nulo ou branco.

A margem de erro é de 2,97% para mais ou para menos. Nível da confiança é de 95%.

Segundo turno

Em um possível segundo turno, o governador tem chances de vencer qualquer um dos adversários. Dias ganharia as eleições com 49,63% das intenções de voto se tiver como adversário o candidato Luciano Nunes, que teria 25,42%.

O governador venceria também Dr. Pessoa – em um eventual segundo turno – com 46,77% na preferência do eleitorado.

Fonte: Cidade Verde

A notícia Wellington sobe para 39% e Dr. Pessoa chega a 18%, revela pesquisa Opinar apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.