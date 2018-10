Wesley Safadão está de volta a Picos dia 18 de outubro

Após dois anos, o fenômeno está de volta a Picos! No dia 18 de outubro, véspera de feriado, Wesley Safadão irá se apresentar no Estádio Helvídio Nunes em mais uma edição do Balança Piauí. O evento terá ainda as apresentações de dois grandes artistas: Eric Land e Aldair Playboy.

Em mais uma mega produção de Teixeira CDs, o show terá uma grande estrutura com som, luz, palco e segurança para receber os artistas e o público.

Segundo Teixeira CDs, o Balança Piauí é um evento consagrado com várias edições e uma super estrutura está sendo preparada para o show do dia 18 de outubro. “Vamos trazer o Eric Land, que vem se destacando no cenário do forró. O Aldair Playboy, que é um artista nacional e sem falar no Wesley Safadão que é um artista de ponta”, disse.

O produtor informou que o Estádio Helvidio Nunes será dividido em três espaços: Arena, Pista e a Área Premium (camarote) com banheiros, bebidas e ornamentação.

Teixeira declarou ainda que serão disponibilizas várias entradas para evitar filas.

Os ingressos estão sendo vendidos da seguinte forma: Arena R$ 40, 00; Front R$ 80,00 e Área Premium de R$ 120, 00. Preços à vista e parcelados em todos os cartões. Serão aceitas todas as carteiras de estudantes.

Postos de Vendas

Postos de vendas dos ingressos são: Teixeira Hotel, Supermercado Ki Preço 3 (Feira de Confecções); MP Eletrônica (em frente ao mercado); Duas Barras (Junco), Propriedade Masculina (Avenida Getúlio Vargas); Mistura Fina e pelo site Bilhete Certo.

