Na liderança para o Senado, o ex-governador Wilson Martins (PSB) está com 21,2% das intenções de voto, segundo a pesquisa Opinar divulgada nesta quarta-feira (5), no Jornal do Piauí.

O candidato que mais cresceu – em comparação com a última pesquisa – foi o senador Ciro Nogueira (Progressista) que tinha 13,4 e agora tem 16,2%.

O cantor Frank Aguiar (PRB) aparece com 15,2 %, mas no levantamento anterior ele chegou a 16%.

Robert Rios (DEM) obteve 8,6%, quando na anterior era 9,5%. O deputado federal Marcelo Castro (MDB), aparece tecnicamente empatado com Robert Rios com 8,4% dos votos.

Quem cresceu para o Senado, além do Ciro, os candidatos Elizeu Aguiar (PSL) que aparece com 2,2% das intenções de voto, Jesus Rodrigues (Psol) com 1,5% e Antônio José Lira (PSL) com 1,4%.

A quarta rodada de pesquisa está registrada no TSE com o Nº PI 087993/2018 e BR 02130/2018. A pesquisa foi realizada entre os dias 30 de agosto a 2 de setembro e entrevistou 1.082 eleitores do Piauí. A margem de erro é para 2,97% para mais ou para menos. A pesquisa entrevistou eleitores em 59 municípios.

Pesquisa espontânea:

Fonte: Cidade Verde

A notícia Wilson, Ciro e Frank Aguiar lideram pesquisa para o Senado apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.