Wilson Martins e Ciro Nogueira estão empatados, diz Amostragem

A pesquisa realizada pelo Instituto Amostragem, encomendada pelo Grupo Meio Norte de Comunicação, entre os dias 15 a 18 de setembro, com 1.137 eleitores de 47 municípios, distribuídos em todas as microrregiões do Piauí, aponta que os candidatos a senador, Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas e disputando a reeleição, está estatisticamente empatado, pela primeira vez, com ex-governador Wilson Martins (PSB) na disputa pelas duas vagas do Piauí no Senado.

Wilson Martins tem 28,67% da intenção de voto estimulada dos eleitores piauienses e Ciro Nogueira tem 26,12%. Como a margem de erro da pesquisa do Instituto Amostragem é de 2,85%, Wilson e Ciro estão tecnicamente empatados.

Em terceiro lugar na disputa está o deputado federal e presidente regional do MDB, Marcelo Castro, com 15,39% das intenções de voto estimuladas, seguido do candidato do DEM ao Senado, deputado estadual Robert Rios Magalhães, com 11,43%; e do candidato a senador pelo PRB, o cantor e compositor Frank Aguiar, que está com 10,91%.

O candidato do PTC ao Senado, Marcos Vinícius, tem 2,99%. o candidato do PSL Antônio José Lira tem 2,2% e o outro candidato do partido a senador, Elizeu Aguiar, está com 1,67%.

A candidata do PRP ao Senado, Flávia Barbosa, e o candidato da Rede, Paulo Henrique estão empatados, cada, com 1,32%. Jesus Rodrigues (PSOL), tem 1,23%.

O candidato do Avante ao Senado, o Quem Quem, e o candidato do PSC, Genival Oliveira, estão empatados, cada, com 1,14%; o candidato do PCB, Fausto Ripardo tem 0,88%; Gervásio Santos (PSTU) está com 0,53%; Joaquim Saraiva está com 0,44%; Lafayette Andrade, com 0,26% e; Albetiza Moreira (PCO), com 0,09%.

A pesquisa mostra que 23,83% dos eleitores do Piauí ainda não sabem em que votar para o Senado e 12,05% querem votar em branco ou nulo.

A pesquisa realizada entre os dias 15 a 18 de setembro do Instituto Amostragem tem uma margem de erro de 2,85% para mais e para menos e um nível de confiança de 95%. A pesquisa do Instituto Amostragem foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Piauí, com o número PI-07451/2018, no dia 14 de setembro de 2018.

