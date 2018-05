XI Festa do Vaqueiro e Agricultor reúne multidão e preserva tradições em Monsenhor Hipólito

A Festa do Vaqueiro e Agricultor de Monsenhor Hipólito vem renovando a cada ano a cultura, fé e devoção dos participantes, e não foi diferente no último domingo (06), uma multidão se reuniu para participar da 11ª edição da Festa, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio da Prefeitura Municipal e da Paróquia Santa Ana.

Iniciado no dia 01 de maio de 2008, o evento cultural e religioso tem o objetivo de manter viva a cultura popular, ressaltando o importante papel do vaqueiro e do agricultor no município e no na região Nordeste.

A programação da XI Festa do Vaqueiro e Agricultor teve início às 05:30 com a acolhida dos participantes para o café da manhã no Salão Paroquial, às 07:30, vaqueiros e agricultores hipolitanos e de vários municípios da região, autoridades municipais, eclesiásticas e civis saíram da Praça Itamar Sérvulo Gomes, em passeata, pelas principais ruas da cidade.

A vereadora Perciliana de Sá Bezerra Gomes (Percy de Meton), uma das organizadoras percussoras da festa, deu as boas-vindas aos participantes. “É com o coração cheio de alegria, que saúdo a todos os presentes, muito obrigado ao padre Expedito Oliveira e todas as autoridades aqui presentes engrandecendo a nossa festa, engrandecendo cada vez mais o agricultor e o vaqueiro, a quem parabenizo, que com sua fé e valentia, estão batalhando dia e noite”.

A caminhada, que foi observada atentamente por moradores que acompanharam a procissão a pé e pelos que se aglomeravam nas calçadas e ruas, foi encerrada na Igreja Matriz de Santa Ana, onde aconteceu a benção dos vaqueiros e dos animais e celebrada Missa em Ação de Graças, momento mais sagrado de toda programação, que foi presidida pelo padre Expedito Oliveira, pároco da Paróquia Santa Ana.

Ao final da missa a Gestão Municipal, através da Secretaria de Cultura, preparou uma homenagem ao agricultor Manoel Pedro de Sousa (Manoel de Pedro Benvindo), falecido no mês de abril deste ano. O prefeito Zenon falou da homenagem prestada ao agricultor. “Ele era um vaqueiro, uma pessoa muito corajosa, de caráter e determinação, em primeiro lugar, homem forte de nossa sociedade, uma homenagem justa pra ele que vivia de uma atividade pecuarista e de grande importância nessa atividade”. Um banner homenageando o agricultor foi entrega a família.

A suplente de deputado estadual Belê Medeiros disse que é uma alegria poder participar da XI Festa do Vaqueiro e Agricultor. “É uma alegria poder participar da XI Festa do Vaqueiro e Agricultor, valorizar essas pessoas que mantêm viva essa tradição do campo e da força do homem que trabalha diretamente com a força da natureza, para nós é uma alegria poder estar presente nesa festa. Zenon é um prefeito amigo, junto com nossa vice-prefeita Josefina vem fazendo um grande trabalho, tem se dedicado a esse município cuidando bem das pessoas e nós tentamos contribuir para o município, temos muitos pleitos feitos ao nosso governador, aguardando que ele possa estar concedendo a gente a graça de estar realizando essas obras, como asfaltamento, calçamento construção de passagens molhadas, graças a Deus a gente tem ajudado Zenon”.

Belê falou ainda do apoio prestado a gestão para a realização dos festejos do município. “Na parte da realização dos festejos do município, já destinamos para este ano outra emenda, ano passado fizemos isso, e agora novamente. Já está depositado na conta da Secretaria de Cultura para que possamos fazer a festa do município deste ano, então a gente tem buscado contribuir com nosso prefeito, para realizar junto com ele, boas obras para o povo de Monsenhor Hipólito”.

O prefeito Zenon Bezerra, disse que a festa já faz parte da cultura do município e movimenta a economia cada ano. “Já faz parte de nossa tradição cultural e religiosa, então a gente tem que dá o apoio, pois se trata de um segmento social que deve ser valorizado, acima de tudo o vaqueiro e o trabalhador rural.

O evento movimenta a economia, cada ano que se passa tem um contorno diferente, mais participativa, todos no espirito de solidariedade, fraternidade e amor, como falou o evangelho de hoje na celebração eucarística, onde o sentimento ficou restrito aquelas pessoas, amor a todas as pessoas sem limite, sem fronteiras, imagino um segmento na sociedade, um lavrador, um pobre aquele vaqueiro que é descriminado talvez, que falta aproximar-se de Deus, então, a cada ano esta havendo mais evolução, mais aproximação do homem com Deus, como toda a comunidade”, disse o prefeito.

“Belê é uma deputada que valoriza a cultura popular, que sempre prestigiou nossa região e está me ajudando na administração de Monsenhor Hipólito, ela, com certeza, será sempre bem recebida com nosso prestigio”, finalizou o prefeito Zenon.

Logo após a missa, a festa seguiu para Centro de Convivência do Idoso (CCI), onde foi servido um Almoço Comunitário para cerca de 500 pessoas, distribuído brindes e sorteados presentes para os vaqueiros e agricultores, que ainda curtiram música ao vivo, ao som do Sanfoneiro Mão de Onça.

O evento foi encerrado a noite, com shows do cantor Andrews Robson (Revivendo Luiz Gonzaga) e da Banda Kangas do Forró, em praça publica.

O secretário municipal de Cultura Ernandes Bezerra, avaliou positivamente a realização da XI Festa do Vaqueiro e Agricultor de Monsenhor Hipólito e destacou o apoio do prefeito Zenon Bezerra. “Organizamos uma vasta programação cultural e religiosa para resgatar e manter viva os nossos valores tradicionais, ressaltando o importante papel do vaqueiro e do agricultor no nosso município. Vale ressaltar o apoio do prefeito Zenon Bezerra foi fundamental para a realização desse grande evento. A festa foi um sucesso, ocorreu tudo em paz, todo mundo satisfeito. Até o próximo ano, se Deus quiser”, disse o secretário de cultura.

Diversas autoridade estiveram presentes na festa, entre elas: O prefeito Zenon Bezerra, a vice prefeita Josefina Policarpo e seu esposo, o Coordenador Estadual do DNOCS no Piauí Djalma Policarpo; Os vereadores Flávio Rômulo “Maninho” (Presidente da Câmara Municipal), Pecy de Meton, Doracelma Policarpo, Edson Bezerra e Fábio Bezerra; Secretários Municipais Santynha Bezerra (Chefe de Gabinete), Virgílio Neto (Administração), Joyce Bezerra (Saúde), Jocibel Bezerra (Agricultura), Anderson de Sá (Chefe Departamento de Esportes); Professora Osvaldelia Bezerra (Chiquinha), Coordenadora Municipal de Cultura; Lourinha Sá, Presidente Conselho Tutelar; Isabel Sousa, Presidente Sindicato dos Trabalhadores Rurais; Zulandia Bezerra, Coordenadora Municipal de Educação; Itatiana Macedo, Diretora Judith Lima; Marisete Bezerra, diretora Padre Cícero; Doralece Policarpo, diretora do Hospital Emília de Sá Bezerra; Suplente de deputado estadual Belê Medeiros e Comitiva; Ex-prefeito José Ayrton Bezerra e a esposa, a advogada Gardênia Bezerra e os Ex-vice-prefeitos Virgílio de Meton e Meton Neto.

Fonte: Texto e Fotos: cgnoticias