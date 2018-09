O tique azul do WhatsApp pode ser um pouco problemático, né? Tem hora que amamos, para saber se a outra pessoa leu a sua mensagem, mas em outros momentos odiamos, por não quer mostrar aos outros que vimos a mensagem. Como lidar com isso?

Existem até formas de eliminar de vez o tique azul das mensagens no WhatsApp que você envia, mas ao fazer isso você também fica sem ver o aviso de que sua mensagem foi lida por algum outro contato. Aí não dá, né? Mas saiba que existe uma maneira bem simples de você ter o melhor dos dois mundos no WhatsApp para iPhone (confira o tutorial completo no vídeo acima).

VEJA COMO FAZER CLICANDO AQUI

Primeiro você precisa abrir o WhatsApp normalmente. Depois, na conversa que você quer ler sem a outra pessoa saber, pressione por um tempo a janela do contato ainda na tela inicial e arraste para cima — cuidado ao fazer o movimento, porque qualquer deslize pode abrir realmente a conversa.

Ao fazer isso, o WhatsApp vai mostrar as opções da conversa ou grupo, como “marcar como não lida”, “arquivar”, “silenciar” e “apagar conversa”.

Mas nessa janela você também conseguirá ler as últimas mensagens enviadas sem que o tique azul apareça para a outra pessoa.

Depois de ler tudo, é só fazer um novo gesto de cima para baixo na conversa, que você voltará à tela inicial do WhatsApp. A notificação da conversa que você leu continuará aparecendo e o contato não saberá que você viu a mensagem.

Assim vai tirar um pouco a pressão dos seus ombros criada pela sociedade para que toda mensagem seja respondida instantaneamente…

FOnte: UOL

A notícia Xô, tique azul! Como ler mensagem sem abrir conversa no WhatsApp pra iPhone apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.