Moedas Direitos Humanos de 1 Real: Uma Homagem à Igualdade

As Moedas Direitos Humanos de 1 Real são um conjunto de moedas brasileiras, lançadas em 1998, que homenageiam a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Essa série foi criada para celebrar os 50 anos da Declaração, que foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948.

Cada moeda da série representa um dos 30 artigos da Declaração, sendo que o reverso de todas as moedas traz o mapa do Brasil.

História

As moedas foram lançadas em 1998, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso.

A série foi criada pela Casa da Moeda do Brasil em parceria com o Ministério da Fazenda. Ao todo, foram cunhadas 25 milhões de moedas da série, que foram colocadas em circulação em todo o país.

A série das moedas foi um sucesso desde o seu lançamento. As moedas se tornaram populares entre os colecionadores e também entre aqueles que desejavam homenagear os Direitos Humanos.

No mais, a série também ajudou a divulgar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promovendo a conscientização sobre a importância da igualdade e da justiça.

Design das Moedas

Como já mencionado, cada moeda da série das Moedas Direitos Humanos de 1 Real representa um dos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

O anverso de cada moeda traz uma ilustração que representa o artigo homenageado, acompanhada de uma legenda com o número do artigo e uma breve descrição do mesmo. Já o reverso de todas as moedas traz o mapa do Brasil.

O design das moedas foi criado pelo artista plástico Domenico Calabroni, que venceu um concurso promovido pela Casa da Moeda do Brasil para escolher o design das moedas.

Moedas Direitos Humanos de 1 Real

Relevância das Moedas na Atualidade

As Moedas Direitos Humanos de 1 Real continuam sendo importantes na atualidade. Elas representam não apenas uma homenagem à Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também uma lembrança da importância da igualdade e da justiça em nosso mundo.

Além disso, as moedas também são importantes para os colecionadores, que valorizam essas moedas por sua raridade e beleza.

São uma prova de que é possível aliar a arte à mensagem de igualdade e justiça.Outrossim, apesar de toda a importância dessas moedas, muitas pessoas ainda não conhecem sua existência ou sua história.

É por isso que é importante continuar divulgando essa série de moedas e lembrando a todos da importância dos Direitos Humanos.

Conclusão

As Moedas Direitos Humanos de 1 Real são uma homenagem à Declaração Universal dos Direitos Humanos e representam a luta pela igualdade e justiça.

Elas são uma prova de que é possível aliar a arte à mensagem de igualdade e justiça. É importante continuar divulgando essa série de moedas e lembrando a todos da importância dos Direitos Humanos.

Certamente, as Moedas Direitos Humanos de 1 Real são um tesouro nacional que deve ser valorizado e preservado.

