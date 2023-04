​Como ganhar dinheiro com o Instagram: 7 maneiras diferentes

Embora possa parecer quase um sonho para as pessoas que se movem fora desse mundo, a verdade é que é possível ganhar dinheiro com redes sociais. O Instagram em particular pode ser monetizado, gerando uma boa renda mensal. Claro que estes não vêm sozinhos, mas depois de muita dedicação.

Portanto, se você quer saber como ganhar dinheiro com o Instagram, continue lendo e descobrirá quais são as melhores opções.

1. Ganhe dinheiro vendendo postagens promovidas

Uma das formas de ganhar dinheiro através do Instagram é usar uma das plataformas que colocam anunciantes e influenciadores em contato, para que uma marca que tenha interesse em estar no seu perfil possa entrar em contato com você. Os principais são os seguintes:

Influence4You

No Influence4You podes inscrever-te em campanhas em que te pagam uma comissão pela venda, outras em que te permitem usufruir de produtos gratuitamente, etc.

Ifluenz

Você pode usar o Ifluenz se tiver no mínimo 5.000 seguidores reais e suas postagens forem bem-sucedidas(ou seja, reações, comentários…).

2. Ganhe dinheiro no Instagram vendendo seus presets

Quando se trata de tirar o máximo proveito do Instagram, é essencial tirar boas fotos e, de fato, muitas pessoas ganham uma boa renda dessa maneira.

Pois bem, outra forma de monetizar o Instagram é através dos presets, que são efeitos pré-determinados que geralmente são criados através do Lightroom, e que são oferecidos em muitas contas que auxiliam os usuários com seu Instagram.

3. Ganhe dinheiro vendendo produtos afiliados

Outra forma de ganhar dinheiro com o Instagram é através de um programa de afiliados, já que muitos ecommerces estarão dispostos a te dar uma comissão toda vez que você vender seus produtos através dos links que eles fornecem.

Alguns exemplos desse tipo de plataforma são Amazon, Clickbank, Hotmart, Monetizze, etc.

4. Ganhe dinheiro no Instagram vendendo suas fotos

Você também tem a possibilidade de vender suas fotos, mas não apenas assim, mas fazer telas em camisetas, capas de celular e tudo que você acha que seus seguidores podem gostar.

5. Ganhe dinheiro configurando sua loja no Instagram

Se tiver um bom número de seguidores, pode sempre colocar os seus próprios produtos à venda. Por exemplo, você pode mostrar em suas fotos as roupas que vende em seu ecommerce.

Antes de começar, você deve saber o que vender no Instagram e quais são os produtos mais populares. Para iniciá-lo, você pode usar uma plataforma para criar lojas online, como Shopify .

6. Aumente sua conta no Instagram e venda-a

Também pode simplesmente vender a sua conta através de uma plataforma específica para o efeito, embora também tenha a possibilidade de o fazer através de uma página de anúncios.

7. Ganhe dinheiro direcionando tráfego para seu site

Se você tem um blog ou um site, sempre pode usar o Instagram para atrair tráfego e, assim, obter receita com publicidade. E caso você tenha uma loja online, você pode convidar seus seguidores do Instagram para entrar no seu site. Alie-se às hashtags para alcançá-lo.

Além dessas opções você pode ganhar dinheiro com Instagram sem necessariamente estar no Instagram. Vou explicar melhor: recentemente apareceu no mercado um aplicativo que te paga para curtir fotos!

Algumas pessoas que querem crescer de forma mais rápida pagam esse aplicativo para aumentarem seu engajamento. É aí que você entra: curte as fotos e ganha dinheiro! Bom né? Esse aplicativo é o Insta Money. Você pode ver os depoimentos de quem está usando nesse link.