Motivo 21 Cheques o que é

Se você é um empresário ou trabalha com finanças, é muito provável que já tenha ouvido falar do motivo 21 cheques.

Mas você sabe o que isso significa exatamente? Neste artigo, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre o motivo 21 para cheques.

Desde a definição até as consequências de sua utilização.

O que é o motivo 21 cheques?

O motivo 21 cheques é uma restrição imposta pelo Banco Central do Brasil (BCB) que impede a compensação de cheques emitidos.

A razão para isso é que o emissor do cheque, seja ele pessoa física ou jurídica, possui um histórico de devoluções ou irregularidades com cheques, o que aumenta o risco para a instituição financeira.

Como funciona o motivo 21 para cheques?

Quando uma pessoa tenta depositar um cheque, o banco verifica se o emitente tem alguma restrição no sistema do Banco Central.

Se houver alguma restrição, o cheque será devolvido e o motivo 21 será informado. Isso significa que o cheque não será compensado e o dinheiro não será depositado na conta do beneficiário.

Quais são os motivos que levam à restrição de cheques?

Existem várias razões pelas quais uma pessoa pode ter restrições em seu histórico de cheques. Alguns dos motivos mais comuns incluem:

Cheque sem fundos;

Conta encerrada;

Cheque sem provisão de fundos;

Roubo ou extravio de cheques;

Uso indevido de cheques;

Cheques sustados ou revogados.

Quais são as consequências do motivo 21cheques?

As consequências do motivo 21 cheques são bastante graves para quem emite cheques com restrições.

Mesmo não podendo emitir novos cheques até regularizar sua situação, o emissor ainda corre o risco de ser incluído nos cadastros de proteção ao crédito, como o SPC e o Serasa.

Como regularizar a situação?

Para regularizar a situação e poder voltar a emitir cheques, é necessário pagar as dívidas pendentes e regularizar a situação no banco onde ocorreu a restrição.

É importante lembrar que a restrição não é imposta pelo banco em si, mas pelo Banco Central do Brasil.

Conclusão

O motivo 21 cheques é uma restrição imposta pelo Banco Central do Brasil que impede a compensação de cheques emitidos por pessoas com histórico de irregularidades.

As consequências para quem emite cheques com restrições são graves, pois além de não poder emitir novos cheques até regularizar a situação, o emissor ainda corre o risco de ser incluído nos cadastros de proteção ao crédito.

Por isso, é importante ter controle financeiro e evitar emitir cheques sem fundos ou sem provisão de fundos.

Perguntas frequentes sobre “Motivo 21 Cheques”

O que fazer se meu cheque for devolvido com o motivo 21?

Se seu cheque for devolvido com o motivo 21, você deve entrar em contato com o banco onde ocorreu a restrição e regularizar sua situação para poder emitir novos cheques.

Como saber se tenho restrições no meu histórico de cheques?

Você pode consultar seu CPF no site do Banco Central para verificar se há restrições em seu histórico de cheques.

É possível emitir cheques mesmo com restrições?

Não, não é possível emitir cheques com restrições. Para voltar a emitir cheques, é necessário regularizar a situação no banco onde ocorreu a restrição.

Quais são as outras restrições que podem ser aplicadas aos cheques?

Além do motivo 21, existem outras restrições que podem ser aplicadas aos cheques, como o motivo 12, que significa “cheque sem fundos”, e o motivo 22, que indica “protesto por falta de pagamento”.

